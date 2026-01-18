İstanbul'da kar yağışı hava ulaşımını olumsuz etkiledi

- İstanbul'da etkili olan kar yağışı nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yapılacak bazı uçuşlar iptal edildi.
- AJet ve Pegasus, olumsuz hava koşulları nedeniyle 18-19 Ocak tarihlerinde seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
- Yolcular, iptal edilen uçuşlar hakkında detaylı bilgi almak için havayolu şirketlerinin web sitesi ve mobil uygulamalarını takip edebilir.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, soğuk ve yağışlı hava İstanbul ve Marmara Bölgesi'ni etkisi altına almaya başladı.
İstanbul'daki yağış, havayolu ulaşımını olumsuz etkilerken bazı uçuşlar iptal edildi.
Pegasus ve AJet Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı bazı seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
18-19 OCAK'TA SABİHA GÖKÇEN'DE BAZI UÇUŞ VE KALKIŞLAR İPTAL EDİLDİ
Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yapan AJet Basın Müşaviri Mehmet Yeşilkaya, "İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeni ile Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin uçuşların kısıtlanması kararına istinaden; 18 -19 Ocak tarihlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı ve varışlı 38 seferimiz iptal edilmiştir" açıklamasında bulundu.
Pegasus Havayolları'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda ise, "Meteorolojik Acil Durum Komitesinin, beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle uçuş sayısına getirdiği kısıtlama doğrultusunda 18-19 Ocak tarihli seferlerimizde uçuş iptalleri yapılmaktadır. İptal olan seferlerimizle ilgili daha detaylı bilgiye ulaşmak içi flypgs.com'u veya mobil uygulamamızı takip edebilirsiniz" denildi.