2 ayda 50 bin kişi, İŞKUR Aday Havuz Sistemi ile istihdam edildi

AA & Ensonhaber

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, 23 Eylül’den itibaren 34 bin 736 sorgulamanın yapıldığı sistemde, işverenlerin yaklaşık 50 bin iş arayan vatandaşla iletişime geçtiğini belirtti.

Bakan Işıkhan, "Yenilikçi çözümlerle iş gücü piyasasını daha etkin hale getirerek istihdamı güçlendirmeye devam edeceğiz." şeklinde ifadelerde bulundu.

EN ÇOK ARANAN MESLEKLER

Işıkhan’ın paylaştığı grafik, Aday Havuz Sistemi'nde en çok talep gören meslekleri şu şekilde sıraladı: "Makine mühendisi, büro memuru, ambar/depo görevlisi, sekreter, güvenlik görevlisi, muhasebeci ve kasiyer."