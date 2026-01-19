Çorum'da otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı

- Çorum'da bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
- İtfaiye ekipleri yangını söndürerek aracı kurtardı.
- Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Çorum'da Kerebigazi Caddesi'nde 19 SE 233 plakalı otomobilin motor kısmı sahibi tarafından çalıştırılmak istendiği sırada alev aldı.
ARAÇ YANGINI İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç küle dönmekten kurtarılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı.