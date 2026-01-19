Abone ol: Google News

Çorum'da otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı

Çorum'da sahibi tarafından çalıştırılmak istenen otomobilin motor kısmında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç küle dönmekten kurtarıldı.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 19.01.2026 03:06
Çorum'da otomobili küle dönmekten itfaiye kurtardı
  • Çorum'da bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürerek aracı kurtardı.
  • Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Çorum'da Kerebigazi Caddesi'nde 19 SE 233 plakalı otomobilin motor kısmı sahibi tarafından çalıştırılmak istendiği sırada alev aldı.

ARAÇ YANGINI İTFAİYENİN MÜDAHALESİYLE SÖNDÜRÜLDÜ

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine polis ve Çorum Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araç küle dönmekten kurtarılırken, yangınla ilgili inceleme başlatıldı. 

İç Haber Haberleri