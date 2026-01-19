İstanbul'da kar yağışı gece saatlerinde etkisini gösterdi

- İstanbul’da kar yağışı gece saatlerinde etkili oldu.
- Taksim’de vatandaşlar şemsiyeleriyle kar yağışından korunmaya çalıştı.
- Meydanda toplananlar, bu anı fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı açıklama sonrası, İstanbul’un bazı bölgelerinde kar yağışı aralıklarla etkisini gösteriyor.
VATANDAŞLAR FOTOĞRAF ÇEKİLDİ
Taksim’de gece saatlerinde kar yağışı başladı.
Yoldan geçen vatandaşlar yanlarında şemsiye taşımayı ihmal etmedi.
Taksim Meydanı’nda bulunan vatandaşlar etkisini gösteren kar yağışının eşliğinde fotoğraf çekildi.