2 Kasım 2025 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, ne zaman açılacak? İşte sebebi... 47. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapalı hale getirildi. Köprüyü kullanacak olan vatandaşlar ise "ne zaman açılacak" sorusuna yanıt arıyor. Detaylar haberimizde...

Göster Hızlı Özet 47. İstanbul Maratonu nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 03.00'ten itibaren trafiğe kapatıldı.

Köprü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli 15.00'te, tüm parkur ise 15.30'da açılacak.

Maratonda erkekler ve kadınlarda birinci gelen sporcular Türkiye şampiyonu olacak. Spor İstanbul tarafından "Dünyanın Kıtalar Arası Tek Maratonu" sloganıyla düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu, 2 Kasım Pazar günü saat 09.00'da başladı. Yerli atletlerin de ulusal şampiyonluk hedefiyle koşacağı maratonda erkekler ve kadınlarda birinci sırada gelen sporcular "Türkiye şampiyonu" ünvanının sahibi olacak. İstanbul Maratonu için parkur ve bağlantı yolları araç trafiğine kapatıldı. Saat 03.00'ten itibaren 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, saat 06.00'dan itibaren ise Avrasya Tüneli dahil tüm parkur trafiğe kapalı hale getirildi. 2 Kasım Pazar sabahı köprüyü kullanacak olan vatandaşlar, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü kapalı mı, ne zaman açılacak" merak etti. İşte, yolların açılacağı saat... 15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK Maraton nedeniyle kapatılan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14.00'te, Avrasya Tüneli saat 15.00'te, tüm parkur ise saat 15.30'da yeniden trafiğe açılacak. İç Haber Haberleri 2 Kasım 2025 İstanbul'da trafiğe kapalı yollar: Saat 15.30'a kadar...

