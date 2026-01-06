Kartepe'de bir otelin çalışma ruhsatı iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde yaşanan 78 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın faciası sonrası ülke genelinde denetimler arttı..

Son olarak Kocaeli'de yapılan denetimlerde, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren ünlü otelin iş yeri açma ve çalışma ruhsatının iptal edildiği duyuruldu.

EKSİKLİKLER TESPİT EDİLDİ

Kartepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Kartepe Kayak Merkezi'nde faaliyet gösteren bir otelde yapılan denetimlerde eksikliklerin tespit edildiği belirtildi.

"RUHSATI İPTAL EDİLDİ"

Söz konusu eksikliklerin yazılı bildirimler ve tutanaklarla işletmeye tebliğ edilerek mevzuat çerçevesinde süre verildiği kaydedilen açıklamada, "Tüm yasal uyarılara ve tanınan sürelere rağmen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi nedeniyle Kartepe Turizm AŞ'nin (The Green Park Kartepe Resort Otel) iş yeri açma ve çalışma ruhsatı iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.