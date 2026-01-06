ATV Canlı Yayın İzle (Şifresiz) | Süper Kupa ATV Frekans Bilgileri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile Samsunspor karşı karşıya geliyor.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak bu kritik mücadeleden galip ayrılan ekip, finalde Galatasaray’ın rakibi olacak.

Futbolseverlerin büyük ilgi gösterdiği karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Maçı takip etmek isteyenler için canlı yayın izleme seçenekleri ve ATV uydu frekans bilgileri merak ediliyor.

FENEBAHÇE - SAMSUNSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Turkcell Süper Kupa yarı finalinde futbolseverleri heyecanlandıran karşılaşmanın ayrıntıları netleşti. Fenerbahçe ile Samsunspor, 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.30’da başlayacak mücadelede düdük Ali Şansalan’da olacak.

Şansalan’ın yardımcılıklarını Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal üstlenirken, Batuhan Kolak dördüncü hakem olarak görev yapacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak yarı finalde kazanan taraf, Süper Kupa finaline yükselme hakkı elde edecek.

Karşılaşma, futbolseverler için ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

ATV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 12053 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol Oranı (SR): 27500

FEC: 5/6