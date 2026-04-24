2 yoğurt markası ifşa oldu: Bakın ne kullanmışlar

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlığı hiçe sayan firmaları deşifre etmeye devam ediyor.

Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’ni (GÜBİS) güncelleyen bakanlık, günlük hayatımızda en çok tükettiğimiz süt ürünlerine yönelik şok edici bir rapor yayınladı.

Listede yer alan 2 yoğurt ve 1 tereyağı markasının içerisinden çıkanlar şoke etti.

YOĞURTTA NİŞASTA, TEREYAĞINDA BİTKİSEL YAĞ

Yapılan incelemelerde Özvarlı marka tereyağında süt yağı yerine maliyeti düşüren bitkisel yağ tespit edildi.

Muhittinoğlu ve Damar markalı yoğurtlarda kıvam artırmak için nişasta kullanıldığı belirlendi.

Hileli ürünlerin listesi şöyle: