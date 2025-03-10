2024'te 1956 orman yangınının çıkış nedeni: İhmal, dikkatsizlik, kasıt ve kaza

DHA

Türkiye son yıllarda birçok yangın felaketi ile mücadele etti.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'ndan konuya ilişkin veriler paylaşıldı.

Müdürlüğün verilerine göre, ülke yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu kaplayan orman varlığı, 23 milyon 363 bin 84 hektar olarak kayıtlara geçti.

Akdeniz iklim kuşağındaki Türkiye'de büyük bölümü yangın tehdidi altındaki ormanların yüzde 64’ü, birinci ve ikinci derece yangına hassas alanlardan oluşuyor.

Türkiye'de geçen yıl 3 bin 797 orman yangını çıktı. Yangınlarda 27 bin 484,56 hektar etkilendi. Orman yangınlarında ihmal, dikkatsizlik, kasıt, kaza ve yıldırım düşmesi nedenleri dikkati çekti.

İHMAL, DİKKATSİZLİK, KASIT, KAZA...

Bu yangınların çıkış nedeninin büyük bir bölümünü ihmal, dikkatsizlik, kasıt ve kaza oluşturdu. Bu nedenlerle çıkan 1956 yangında 19 bin 977,28 hektar alan zarar gördü. İhmal ve dikkatsizlikten çıkan 1496 yangında 14 bin 564,89 hektar, kasıtlı çıkarılan 117 yangında 218,36 hektar, kazayla çıkan 343 yangında 5 bin 394,03 hektar etkilendi.

ÇIKIŞ NEDENİ BİLİNMEYEN 1111 YANGIN

Ülke genelindeki orman yangınlarının yüzde 49,4'ü ihmal ve dikkatsizlik kaynaklı oldu. Bu iki nedenle çıkan yangınlarda etkilenen alan, tüm orman yangınlarında etkilenen alanın yüzde 52,99'unu oluşturdu.

Geçen yıl çıkış nedeni bilinmeyen 1111 orman yangınında 6 bin 571,90 hektar zarar gördü. Yıldırım düşmesi sonucu çıkan 730 yangında ise 735,39 hektar etkilendi.

EN FAZLA İZMİR, MUĞLA

Orman yangını sayılarının orman bölge müdürlükleri dağılımında ilk sırada İzmir yer aldı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'nün kontrol alanındaki 397 yangında 9 bin 175,73 hektar, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü alanında 377 yangında 3 bin 465,7 hektar, Şanlıurfa Orman Bölge Müdürlüğü alanındaki 274 yangında 1041,66 hektar, Antalya Orman Bölge Müdürlüğü kontrol alanındaki 248 yangında 333,10 hektar, Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü alanındaki 232 yangında 991,62 hektar etkilendi.

ORMAN SUÇLARIYLA MÜCADELE

Geçen yıl ülke genelindeki 21 hassas alan ve 2 bin 197 toplu koruma ekibinde görevli personel tarafından 16 bin 673 suç zaptı düzenlendi. Suç zabıtlarının 3 bin 497'si ağaç kesme, 634'ü yasa dışı nakil, 551'i izinsiz bulundurma, 4 bin 787'si alan açma, yerleşme, 7 bin 65'i işgal, 89'u izinsiz otlatma, 50'si ise çeşitli suçlardan oluştu.