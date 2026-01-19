Milyoner'de 'Türk alfabesi' sorusunda elenen yarışmacı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV ekranlarında ilgiyle takip edilen, sunuculuğunu Oktay Kaynarca’nın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında yaşanan bir elenme anı izleyicileri şaşırttı.

SEYİRCİ DE YANILDI

"29 harfli Türk alfabesinde 21 tane 'ünsüz harf' varken kaç tane 'sessiz harf' vardır?" sorusu karşısında emin olmak için seyirci jokerini kullanan yarışmacı, seyircinin 'B:8' demesi üzerine soruya cevap verdi.

DOĞRU CEVAP 21

Doğru yanıt “21” olmasına rağmen “8” seçeneğini işaretleyen yarışmacı yarışmaya erken veda etti.

Türkçe dil bilgisinde ünsüz harf ve sessiz harf aynı anlamlara geliyor. İkisi de sesli (ünlü) olmayan harfleri ifade eder.