Düzce'de kar kalınlığı 10 santimetreyi aştı

- Düzce'de kar yağışı sonrası kar kalınlığı 10 santimetreyi geçti.
- Belediye ekipleri, yolların açık kalması ve güvenli ulaşım için çalışıyor.
- Yetkililer, vatandaşları trafiğe çıkmama ve kış lastiği kullanma konusunda uyardı.
Düzce’nin yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar yağışı aralıklarla devam ediyor.
Yoğun yağış sonucu kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.
Kar yağışının ardından ulaşımda aksamaların önüne geçmek amacıyla belediye ekipleri teyakkuza geçti.
YOL AÇMA VE TUZLAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Karla mücadele çalışmaları kapsamında ana arterler başta olmak üzere şehir genelinde yol açma ve tuzlama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Özellikle yüksek kesimlerde ve eğimli yollarda önlem alan ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyahat edebilmesi için yoğun mesai harcıyor.
TRAFİĞE ÇIKMAYIN UYARISI
Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürmesinin beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları, araçlarında kış lastiği bulundurmaları ve buzlanmaya karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.