2026 bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Bedelli askerlik başvuru sürecini tamamlayan adayların gözü, açıklanacak resmi takvime çevrildi.

2026 yılı için bedelli askerlikten yararlanacak binlerce yükümlü, askerlik yapacakları birliklerin ne zaman belli olacağını merak ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak sınıflandırma duyurusuna kısa süre kala, sevk tarihleri ve celp dönemleriyle ilgili beklenti de arttı.

Peki, bedelli askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı içinde bedelli askerlik başvurusu yaparak ücretini yatıran yükümlüler, 2026 yılında kura ve sınıflandırma işlemine tabi tutulacak. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak sınıflandırma sonucunda, yükümlülerin kimlik bilgileri, celp ve sevk dönemleri ile temel askerlik eğitimini yapacakları birlikler 2026 yılı Ocak ayında açıklanacak.

Askerlik yerleri, e-Devlet sistemi üzerinden ve askerlik şubeleri aracılığıyla öğrenilebilecek.

BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURULARI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyen vatandaşlar için son başvuru tarihi 31 Aralık 2025 olarak belirlendi. Yükümlülerin, yılın son iş günü mesai bitimine kadar:

Yoklamalarını yaptırmaları, bedelli askerlik başvurularını tamamlamaları, bedel ödemelerini gerçekleştirmeleri gerekiyor. Başvuru öncesinde yoklamasını yaptıranların “Askerliğe Elverişlidir” raporu alması büyük önem taşıyor.

KİMLER BEDELLİ ASKERLİKTEN YARARLANAMIYOR?

Mevzuata göre aşağıdaki durumlarda bedelli askerlik hakkı kaybediliyor:

Fiilen askerlik hizmetine başlamış olanlar

Başvuru tarihinde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya durumda olanlar

Başvuru yaptıktan sonra vazgeçenler

Başvurudan sonraki iki ay içinde bedel ödemesini yapmayanlar

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı için belirlenen bedelli askerlik ücreti 280.850,64 TL olarak açıklandı.