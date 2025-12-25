Abone ol: Google News

Bursa'da temel için kazılan yerden mezar kalıntıları çıktı

İnegöl ilçesinde site inşaatı için yapılan temel kazısında tarihi eser mezar kalıntıları bulundu. Eserlerden alınana numuneler incelenmek üzere Bursa'ya götürüldü.

Yayınlama Tarihi: 25.12.2025 13:42
  • Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yapılan inşaat kazısında tarihi mezar kalıntıları bulundu.
  • Jandarma ekipleri kazıyı durdurdu ve Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nü bilgilendirdi.
  • Ekipler, tarihi mezar parçaları ve insan kemikleri incelemek üzere numune aldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi merkezinde müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yapmaya başladı.

Kazı sırasında tarihi mezarlar ve testiler görüldü.

Tarihi eser mezarları gören Jandarma ekipleri kazıyı durdurup Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne bilgi verdiler.

MEZAR KALINTILARI BULUNDU 

Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptılar.

İncelemede tarihi eser mezar parçaları ve insan kemikleri bulundu.

NUMUNE ALINDI 

Eserlerden numune alınıp Bursa'ya götürüldü.

Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin eskiden Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi.

