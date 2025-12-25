Bursa'da temel için kazılan yerden mezar kalıntıları çıktı

- Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi'nde yapılan inşaat kazısında tarihi mezar kalıntıları bulundu.
- Jandarma ekipleri kazıyı durdurdu ve Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü'nü bilgilendirdi.
- Ekipler, tarihi mezar parçaları ve insan kemikleri incelemek üzere numune aldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Yeniceköy Mahallesi merkezinde müteahhit firmanın operatörü iş makinesiyle kazı yapmaya başladı.
Kazı sırasında tarihi mezarlar ve testiler görüldü.
Tarihi eser mezarları gören Jandarma ekipleri kazıyı durdurup Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğüne bilgi verdiler.
MEZAR KALINTILARI BULUNDU
Bursa Arkeoloji Müze Müdürlüğü ekipleri olay yerine gelerek inceleme yaptılar.
İncelemede tarihi eser mezar parçaları ve insan kemikleri bulundu.
NUMUNE ALINDI
Eserlerden numune alınıp Bursa'ya götürüldü.
Yeniceköy Mahallesi eski tarihinde mahallenin eskiden Ermeni yerleşim bölgesi olduğu öğrenildi.