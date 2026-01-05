2026 emekli zammı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? SSK ve BağKur zammı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Emeklilerin beklediği zam oranı netleşti.

Açıklanan enflasyon verisi ile birlikte 2026 zammı belirlendi.

Milyonlarca emeklinin "zam oranı yüzde kaç" sorusu da yanıt buldu.

Enflasyon oranları ile birlikte hesaplanan ve 6 aylık fark da alacak olan emekliler için yeni maaşlar açıklandı.

Peki; emekli zammı ne kadar, yüzde kaç oldu? İşte detaylar...

2026 EMEKLİ ZAMMI

TÜİK, aralık ayı enflasyonunu yüzde 0,89 olarak açıkladı. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklisi için ocak ayında yapılacak zam oranı yüzde 12,19 olarak kesinleşti.

Memur emeklilerinin aylıklarında yapılacak artış ise yüzde 18,60 oldu.

SGK mevzuatına göre belirlenen zam oranları, emeklilerin kök maaşlarına doğrudan yansıtılacak.

6 AYLIK ENFLASYON FARKI

Enflasyon temmuz ayında 2,06, ağustos ayında 2,04 ve eylül ayında 3,23, ekim ayında 2,55 ve kasım ayında 0,87 olarak açıklanmıştı.

Aralık ayında ise enflasyon 0,89 olarak açıklandı ve 6 aylık enflasyon farkı yüzde 6,85 olarak oluştu.