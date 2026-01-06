2026 Enflasyon ve maaş farkları ne zaman ödenecek? Tarih verildi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, 2026 yılının ilk yarısı için yapılan yüzde 18,61'lik zam sonrası enflasyon farkı ödemelerinin ne zaman hesaplara yatacağını araştırılıyor.

Maaşların her ayın 15'inden itibaren geçerli olması nedeniyle, ocak ayında 14 günlük maaş farkı oluştu ve bu farkın ayrıca ödenmesi gerekiyor.

Söz konusu ödeme, her yıl ocak ve temmuz aylarında olduğu gibi belirlenen tarihlerde hak sahiplerine ulaştırılıyor.

Peki; 2026 enflasyon farkı ne zaman ödenecek? Maaş farkları ne zaman yatacak? İşte belirlenen tarihler...

FARK ÖDEMELERİ NE ZAMAN 2026

Aralık enflasyonunun eklenmesiyle birlikte 6 aylık toplam enflasyon yüzde 12,19 olarak hesaplandı ve memur maaşlarına uygulanacak kümülatif zam oranı yüzde 18,60'a yükseldi.

Yapılan artışla birlikte daha önce 52 bin 617 lira olan en düşük memur maaşı 60 bin 896 liraya yükseldi.

En düşük memur emekli maaşı ise 27 bin 889 lira olarak hesaplandı.

Enflasyon farkı ödemelerinin, maaşların yatırıldığı 15 Ocak tarihinde hesaplara geçmesi bekleniyor.

Ödemenin aynı gün yapılmaması halinde ise farkların ilerleyen günlerde banka, PTT şubeleri veya ATM'ler üzerinden alınabileceği belirtiliyor.