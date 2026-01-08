Yetkililer Duyurdu: Teleferik Seferleri Durduruldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İstanbul’da etkisini artıran olumsuz hava koşulları, kent genelinde ulaşımı etkilemeye devam ediyor.

Kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle bazı ulaşım hatlarında güvenlik önlemleri devreye alındı.

Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamaması için peş peşe bilgilendirmeler yapıyor.

Bu kapsamda Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamada, hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle teleferik hatlarında seferlerin geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

TELEFERİK SEFERLERİ DURDURULDU

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Hava muhalefeti nedeniyle TF1 Maçka-Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarında seferler yapılamamaktadır.”