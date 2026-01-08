Türkiye’nin elektrikli otomobil tercihi netleşti! İşte 2025’in en çok satanları

- Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılı sıfır otomobil satış verilerini yayımladı.
- Açıklanan veriler Türkiye'de elektrikli otomobil tercihlerinin netleştiğini gösteriyor.
- Elektrikli otomobil segmentindeki artış dikkat çekerken, en çok tercih edilen modeller de belirlendi.
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının tamamını kapsayan sıfır otomobil satış verilerini kamuoyuyla paylaştı.
Açıklanan rakamlar, Türkiye otomotiv pazarında tüketici tercihlerinin nasıl şekillendiğini ortaya koydu.
Özellikle elektrikli otomobil segmentindeki yükseliş dikkat çekti.
Yıl boyunca satılan araçlara ilişkin detaylı verilerle birlikte, Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil markaları ve modelleri de belli oldu.
İşte ODMD verilerine göre Türkiye’nin en çok satan elektrikli otomobilleri
2025’TE EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL
- Tesla Model Y – 31.509 adet
- Togg T10X – 27.583 adet
- Togg T10F – 11.437 adet
- MINI Countryman – 9.418 adet
- KG Mobility Torres EVX – 8.416 adet
- Kia EV3 – 7.654 adet
- BYD ATTO3 – 6.346 adet
- Opel Frontera – 5.765 adet
- BYD SEAL U – 4.522 adet
- Hyundai IONIQ 5 – 4.186 adet