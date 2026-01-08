Türkiye’nin elektrikli otomobil tercihi netleşti! İşte 2025’in en çok satanları

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD), 2025 yılının tamamını kapsayan sıfır otomobil satış verilerini kamuoyuyla paylaştı.

Açıklanan rakamlar, Türkiye otomotiv pazarında tüketici tercihlerinin nasıl şekillendiğini ortaya koydu.

Özellikle elektrikli otomobil segmentindeki yükseliş dikkat çekti.

Yıl boyunca satılan araçlara ilişkin detaylı verilerle birlikte, Türkiye’de en çok tercih edilen elektrikli otomobil markaları ve modelleri de belli oldu.

İşte ODMD verilerine göre Türkiye’nin en çok satan elektrikli otomobilleri

2025’TE EN ÇOK SATAN 10 ELEKTRİKLİ OTOMOBİL