2026 Ramazan pidesi fiyatı açıklandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir pide fiyatları...

On bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerif hazırlıkları başladı.

Fırıncılar ise pide mesaisi için kolları sıvayacak.

Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti pide, her yıl sofraların baştacı olarak yer alıyor.

Odun ateşinde pişen Ramazan pideleri için 2026 fiyatı merak konusu oldu. Bu kapsamda, "Ramazan pidesi ne kadar, kaç TL" sorusu gündemde yerini aldı.

Fırıncı esnafı, un, maya, enerji ve işçilik maliyetlerindeki artışlar nedeniyle fiyat güncellemesinin olduğunu belirtti.

Peki; pide fiyatları açıklandı mı? İstanbul, Ankara, İzmir'de Ramazan pidesi kaç TL? İşte fiyatı 2026...

RAMAZAN PİDESİ NE KADAR 2026

2026 yılı Ramazan ayı öncesi vatandaşların merakla beklediği pide fiyatları bazı illerde netleşti.

Tekirdağ Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (TESOB), Ramazan pidesine uygulanacak resmi fiyat tarifesini kamuoyuyla paylaştı.

330 gram Ramazan pidesi: 30 TL 550 gram Ramazan pidesi: 50 TL

Eskişehir'de ise 2026 yılı Ramazan ayı boyunca pideler 300 gram olarak tezgahlarda yerini alacak. Gramaj artışıyla birlikte Ramazan pidesinin satış fiyatı ise 30 TL olarak belirlendi.

İstanbul, Ankara ve İzmir için pide fiyatları ise henüz net değil.