İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 30 Ocak 2026: İstanbul barajlarda son durum ne?

- İstanbul'da son günlerdeki yağışlar baraj doluluk oranlarını gündeme getirdi.
- İSKİ'nin 30 Ocak 2026'da açıkladığı verilere göre barajların genel doluluk oranı %27,8 oldu.
- Bazı barajların doluluk oranları, Elmalı %81, Darlık %46, Ömerli %40 ile değişkenlik gösteriyor.
İstanbul’da son günlerde etkisini gösteren yağışların ardından barajlardaki su seviyesi yeniden gündemin üst sıralarına çıktı.
Kent genelindeki su kaynaklarının durumunu yakından izleyen vatandaşlar, İSKİ’nin paylaştığı günlük doluluk oranlarını araştırmaya başladı.
İSKİ İstanbul’daki barajların güncel verilerini paylaştı.
Peki, İstanbul baraj doluluk oranı bugün yüzde kaç? İşte İSKİ 30 Ocak 2026 baraj doluluk oranları…
İSKİ 30 OCAK CUMA BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ tarafından paylaşılan son verilerle birlikte İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranı belli oldu.
30 Ocak tarihi itibarıyla açıklanan rapora göre, kent genelinde barajlardaki su seviyesi yüzde 27,8 olarak ölçüldü.
İstanbul’daki barajların doluluk oranları ise şu şekilde:
Alibey Barajı: %22
Büyükçekmece Barajı: %18
Darlık Barajı: %46
Elmalı Barajı: %81
Istrancalar Barajı: %34
Kazandere Barajı: %3
Pabuçdere Barajı: %7
Sazlıdere Barajı: %16
Terkos Barajı: %16
Ömerli Barajı: %40