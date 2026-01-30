İSKİ İstanbul baraj doluluk oranları 30 Ocak 2026: İstanbul barajlarda son durum ne? İstanbul’da etkili olan yağışların ardından gözler yeniden baraj doluluk oranlarına çevrildi. Peki, 30 Ocak İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu, barajlarda son durum ne? İşte İSKİ baraj doluluk oranları…