Zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri 2026: Kış lastiği uygulaması ne zaman bitiyor?

Kış aylarında trafik güvenliğini artırmak amacıyla her yıl uygulamaya alınan kış lastiği zorunluluğu, 15 Kasım itibarıyla yürürlüğe girdi ve bu yıl hava şartlarının sert seyretmesi nedeniyle daha uzun bir süreyi kapsayacak şekilde düzenlendi.

Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren uygulama, özellikle şehirler arası yolculuk yapan sürücüler için büyük önem taşıyor.

Kar, buzlanma ve yoğun yağış gibi olumsuz hava koşullarına karşı alınan tedbirler kapsamında, kış lastiği kullanımı hem can hem de mal güvenliği sağlıyor.

Ocak ayının sonuna yaklaşılmasıyla birlikte, “Kış lastiği uygulaması ne zaman sona erecek?” sorusu merak araştırılıyor.

İşte zorunlu kış lastiği uygulaması tarihleri:

KIŞ LASTİĞİ UYGULAMASI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından belirlenen takvim doğrultusunda kış lastiği zorunluluğu 15 Kasım’da başladı ve 15 Nisan’da sona erecek.

HANGİ ARAÇLAR İÇİN ZORUNLU?

Otobüs, minibüs, kamyon, çekici ve tanker gibi yolcu ve yük taşımacılığı yapan araçlarda kış lastiği kullanımı zorunlu.

Ticari araçların çekiş akslarındaki lastiklerin kış lastiği olması gerekiyor.

Özel otomobiller için ülke genelinde zorunluluk bulunmamakla birlikte, can ve mal güvenliği açısından kış lastiği kullanılması tavsiye ediliyor.