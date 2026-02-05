2026 vatandaşlık maaşı şartları: Başvuru şartları neler? Kimler faydalanabilir?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Vatandaşlık maaşı uygulamasıyla birlikte Türkiye’de sosyal yardım sisteminde kapsamlı bir dönüşüm süreci başlıyor.

2026 yılında hayata geçirilmesi planlanan Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi (GETAD) kapsamında, geliri belirlenen sınırın altında kalan hanelere kira, gıda ve ısınma gibi temel ihtiyaçlar için doğrudan maddi destek sağlanması amaçlanıyor.

Yoksulluk riskiyle karşı karşıya olan ailelerin ekonomik açıdan daha güvenli bir yaşam sürmesini hedefleyen yeni model, ilk etapta seçilen il ve mahallelerde pilot olarak uygulanacak.

Uygulamanın sonuçlarına göre ülke geneline yaygınlaştırılması planlanırken, başvuru şartları, destek tutarları ve kimlerin bu yardımdan faydalanabileceği gibi detaylar da merak ediliyor.

VATANDAŞLIK MAAŞI UYGULAMASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026 bütçe görüşmeleri sırasında yaptığı açıklamada, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi’nin ilk olarak belirli illerde pilot olarak uygulanacağını duyurmuştu.

Yılmaz, 2026 yılında başlatılması planlanan çalışmanın, elde edilecek sonuçlara göre 2027’de ülke genelinde yaygınlaştırılacağını belirtmişti.

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Modeli (GETAD) ile sosyal yardım sisteminde kapsamlı bir entegrasyon sağladıklarını vurgulamış, şöyle açıklama yapmıştı:

“Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız.”

Sisteme dair diğer ayrıntılar ise henüz açıklanmadı.