Yağışlar can suyu oldu: Kayalıköy Barajı’nda doluluk oranı arttı

Kırklareli genelinde aralıklarla etkili olan yağmur ve kar yağışı, Edirne’nin su ihtiyacını karşılayan Kayalıköy Barajı’na önemli ölçüde katkı sağladı. Yaz döneminde aşırı kuraklık nedeniyle doluluk oranı yüzde 3’e kadar düşen barajda, son haftalarda belirgin bir toparlanma yaşandı.

BİR AYDA 25 MİLYON METREKÜP SU GİRİŞİ

Devlet Su İşleri (DSİ) 112. Şube Müdürlüğü verilerine göre, 6 Ocak–5 Şubat tarihleri arasında Kayalıköy Barajı’na yaklaşık 25 milyon metreküp su girişi gerçekleşti. Bu artışla birlikte barajdaki doluluk oranı yüzde 26 olarak ölçüldü.

Barajda mevcut su miktarının 39 milyon 536 bin metreküp olduğu bildirildi.

KARLARIN ERİMESİYLE SEVİYENİN DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR

Toplam depolama hacmi 149 milyon 856 bin metreküp olan Kayalıköy Barajı’nda, Istranca Dağları’nda biriken karların erimesiyle birlikte su seviyesinin önümüzdeki dönemde daha da yükselmesi öngörülüyor.

BÖLGE HALKI UMUTLANDI

Vatandaşlardan Burak Demir, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, barajdaki doluluk artışının bölge halkını sevindirdiğini belirtti. Demir, yaz aylarında neredeyse kuruma noktasına gelen barajın, yağışlarla birlikte bir nebze olsun rahatladığını ve önümüzdeki süreçte su seviyesinin daha da artmasını beklediklerini dile getirdi.