TOKİ Afyonkarahisar kura çekimi CANLI YAYIN | Kura çekimi kaçta, nereden izlenir?

TOKİ’nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Afyonkarahisar’da inşa edilecek konutlar için başvuru yapan binlerce vatandaş, kura çekimine odaklandı.

Bugün gerçekleştirilecek kura ile toplam 4 bin 370 konutun hak sahipleri belirlenecek.

Ev sahibi olma hayali kuran dar ve orta gelirli aileler, sonuçların açıklanacağı saati heyecanla beklerken, kura çekiminin canlı yayınlanıp yayınlanmayacağı ve sonuçların nereden öğrenileceği de merak ediliyor.

Peki, Afyonkarahisar TOKİ kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Kura sonuçları nasıl sorgulanır?

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ KAÇTA?

Afyonkarahisar’daki TOKİ sosyal konut projesi için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin detayları belli oldu.

Buna göre, çekiliş 5 Şubat 2026 Perşembe günü Kamil Miras Anadolu Lisesi Şehit Kerim Üye Konferans Salonu’nda saat 11.00’de başlayacak.

Noter gözetiminde yapılacak kura, şeffaflık kapsamında TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak da takip edilebilecek.

TOKİ AFYONKARAHİSAR KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Afyonkarahisar TOKİ kura çekiminin ardından hak sahibi olan vatandaşlar, sonuçların açıklanacağı kanalları yakından takip ediyor.

Noter onay sürecinin tamamlanmasının ardından kura sonuçları, TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden kamuoyuyla paylaşılacak.

Bunun yanı sıra bilgiler e-Devlet sistemine de yüklenecek. Böylece 1+1 ve 2+1 konutlar için asil ve yedek listelerde yer alan adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaparak sonuçlarını kolaylıkla öğrenebilecek.