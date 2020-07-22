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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 22.07.2020 - 00:44
    • Güncelleme : 22.07.2020 - 00:44
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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

    LİBYA VE SURİYE DEĞERLENDİRİLDİ

    Görüşmede, Libya ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü #1

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