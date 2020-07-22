Cumhurbaşkanı Erdoğan Merkel ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi yaptı.

LİBYA VE SURİYE DEĞERLENDİRİLDİ

Görüşmede, Libya ve Suriye’deki gelişmeler değerlendirildi, ekonomi ve turizm başta olmak üzere ikili ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Merkel, koronavirüs ile mücadelede ve salgın sonrası dönemde iş birliği yapılabilecek konuları da görüştü.



