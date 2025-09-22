23 Eylül Sonbahar Ekinoksu 2025: Gece ve Gündüz Eşitliği Ne Zaman, Ne Anlama Geliyor?

Astronomi takviminin en önemli olaylarından biri olan sonbahar ekinoksu, 23 Eylül’de gerçekleşecek.

Bu tarihte Güneş ışınları Ekvator’a dik açıyla düşecek ve yılın yalnızca iki kez yaşanan gece-gündüz eşitliği meydana gelecek.

Ekinoks ile birlikte Kuzey Yarımküre’de yaz mevsimi sona ererken sonbahar resmen başlayacak.

Gündüzler kısalmaya, geceler ise uzamaya başlayacak. Güney Yarımküre’de ise tam tersi bir döngü yaşanacak ve ilkbahar başlayacak.

EKİNOKS NEDİR?

Her yıl iki kez gerçekleşen ekinoks, doğa olayları arasında en dikkat çekici olanlardan biridir. Bu özel günlerde Dünya’nın her iki yarımküresinde de gece ve gündüz süreleri eşitlenir ve mevsimlerin geçişi başlar.

Mart ayında gerçekleşen ekinoks, Kuzey Yarımküre’de ilkbaharın başlangıcını simgelerken, Eylül ayındaki ekinoksise sonbaharın başlangıcıdır. Özellikle 23 Eylül Sonbahar Ekinoksu, Kuzey Yarımküre’de yazın sona erdiği ve gecelerin gündüzlerden uzun olmaya başladığı dönüm noktasıdır. Güney Yarımküre’de ise tam tersi bir durum yaşanır; kış biter, ilkbahar başlar.

Bu tarihlerde Güneş ışınlarının Ekvator’a dik gelmesi sayesinde, gece ve gündüz yaklaşık 12 saatlik eşit bir süreye ulaşır.

23 EYLÜL SONBAHAR EKİNOKSUNDA NELER OLUR?

23 Eylül’den sonra Güneş ışınları Güney Yarımküre’ye daha dik açıyla gelmeye başlıyor. Böylece Güney Yarımküre’de gündüzler uzarken, Kuzey Yarımküre’de ise geceler gündüzlerden uzun olmaya başlıyor. Bu tarih, Kuzey Yarımküre’de sonbaharın, Güney Yarımküre’de ise ilkbaharın başlangıcı olarak kabul ediliyor.

Ekinoks gününde ayrıca aydınlanma çemberi kutuplara teğet geçiyor ve Güneş, her iki kutup noktasından da görülebiliyor. Bu da kutuplarda 6 aylık gece ve gündüz dönemlerinin başlangıcını işaret ediyor.

23 Eylül Sonbahar Ekinoksu, yalnızca mevsimlerin değişimini değil, aynı zamanda Dünya’nın Güneş ile olan konumunu en net şekilde gözler önüne seriyor.