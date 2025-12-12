Yurt dışı uçuşları ucuzladı: AJet yüzde 40 indirim uyguluyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

AJet, kış döneminde yurt dışı seyahat planı yapan yolcular için yeni bir kampanya başlattığını duyurdu.

Havayolu şirketi, kampanya kapsamında yurt dışı uçuş biletlerini yüzde 40 indirimli olarak satışa sunuyor.

Avrupa, Orta Doğu, Türk Cumhuriyetleri ve Kuzey Afrika’yı kapsayan uçuş ağıyla 34 ülkede 61 noktaya sefer düzenleyen AJet, bu kampanya ile özellikle kış aylarında tatil veya iş seyahati planlayanlara cazip fiyatlar sunuyor.

İndirimli biletler, 12 Aralık 2025 saat 11.00’den 13 Aralık 2025 saat 23.59’a kadar satışta olacak.

İNDİRİMİN GEÇERLİ OLDUĞU TARİHLER

Kampanya kapsamında satın alınan biletler, 15 Ocak – 12 Mart 2026 tarihleri arasındaki yurt dışı uçuşlarda kullanılabilecek.

AJet, yalnızca ‘Basic’ biletler için değil, aynı zamanda ‘Ecojet’, ‘Flex’ ve ‘Premium’ bilet seçeneklerinde de yüzde 40 ek indirim uygulayacağını açıkladı.

İndirimli biletler, AJet’in resmi internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden temin edilebilecek.