BİM’e şömine görünümlü ısıtıcı ve yılbaşı süsleri geliyor… BİM 19 Aralık Aktüel Katalog

BİM marketlerinin 19 Aralık 2025 tarihli aktüel ürünler kataloğu tüketicilerle paylaşıldı.

Bu haftaki katalogda özellikle elektronik ve aydınlatma ürünleri dikkat çekerken, ev alışverişi yapmak isteyenler için çok sayıda farklı kategoride ürün raflara geliyor.

Katalogda Senna marka QLED Google TV’ler, Kumtel ankastre setler ile Fakir ve Philips markalarına ait elektrikli ev aletleri öne çıkan ürünler arasında yer alıyor.

Bunun yanı sıra beyaz eşya, küçük ev aletleri ve mutfak ürünleri de uygun fiyat seçenekleriyle müşterilerin beğenisine sunulacak.

Yeni yıl yaklaşırken BİM, yılbaşı temalı dekoratif ürünler, süs eşyaları ve hediyelik alternatiflerle de dikkat çekiyor.

Kış sezonuna özel tekstil ürünleri, ev tekstili ve oyuncak çeşitleri de katalogda geniş yer buluyor.

İşte BİM 19 Aralık indirimli ürünler: