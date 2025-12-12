Yılların peynircisi sırrı verdi: Etiket yetmez! Kaliteli peyniri böyle ayırt edin

Kayseri’de üç kuşaktır peynir satıcılığı yapan Mehmet Denk, kaliteli peynirin ayırt edilmesinde en önemli kriterin lezzet ve aroma olduğunu vurguladı.

Uzun yıllardır sektörde yer alan Denk, hileli ve tağşişli ürünlerin ilk lokmada kendini ele verdiğini belirterek tüketicilere önemli uyarılarda bulundu.

2006 yılından bu yana aile dükkanında çalıştığını ifade eden Denk, iyi peynirin yalnızca görünüşüyle değil, kokusu ve rafyasıyla da fark edildiğini söyledi.

KOKUSUNDAN ANLAŞILIYOR

İHA muhabirlerine kaliteli peynirin kendini belli ettiğini aktaran Denk, “2006 yılından bu yana dükkânda çalışmaktayım. Aslen dedemiz, babamız ve 3. kuşak olarak ben iş hayatımıza dükkânımızda devam etmekteyiz. İyi peynir tadından yani rafyasından, kokusundan anlaşılır. İnsan yediği zaman damağında lezzet bırakan peynir iyi peynirdir. Hileli ve tağşişli ürünlerde bu durum direk ortaya çıkıyor. O tip ürünleri yediğiniz zaman dilinize lezzeti ve tadı fark ettirir” dedi.

Kış aylarında en çok tercih edilen peynirleri sıralayan Denk, “Eski Kars kaşarı çok seviliyor, Erzincan tulum, Ezine peynirleri kış aylarında müşterilerimizin damak zevkine daha çok hitap ediyor. Biz direk dükkân sahibi olduğumuz için peyniri alırken kaliteli ve lezzetli peynirler alıyoruz. Market alınan peynirlerin iyisi veya kötüsü gözden kaça bilir ama bizim ki marketteki peynirlere göre lezzet ve kalite bakımından daha cazip olur. Süt darlığı sebebiyle fiyatlarımız yüksek bu durumu biz satıcılar olarak da kabul ediyoruz. İnsanların alım gücü biraz düşük ondan dolayı fiyatlar yüksek kalıyor” diye ekledi.