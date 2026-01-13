23 ilde eğitime kar engeli! İşte 14 Ocak Çarşamba okulların tatil olduğu iller

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yurt genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası birçok bölgede yaşamı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Kar yağışıyla birlikte don ve buzlanma riski artarken, güvenlik gerekçesiyle bazı illerde okullar için tatil kararı alındı.

Olumsuz hava koşullarının etkili olduğu iller ve alınan tedbirler yakından takip ediliyor.

İşte 14 Ocak Çarşamba okulların tatil edildiği iller:

ŞIRNAK

Şırnak merkez ile Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime ara verildi. Taşımalı eğitim kapsamındaki okullar da tatil edildi.

ORDU

Ordu’da etkisini sürdüren kar yağışı ve don riski nedeniyle 13 ilçede tüm okullar, bazı ilçelerde ise sadece taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime 1 gün ara verildi.

Açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle Akkuş, Aybastı, Çamaş, Çaybaşı, Gölköy, Gürgentepe, İkizce, Kabadüz, Kabataş, Korgan, Kumru, Mesudiye ve Ulubey ilçelerindeki tüm okullarda, Altınordu, Fatsa, Ünye, Çatalpınar, Gülyalı ile Perşembe ilçelerinde ise taşımalı eğitim yapılan okullarda yarın 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verildiği kaydedildi.

TUNCELİ

Tunceli’de yoğun kar ve buzlanma nedeniyle üniversiteler hariç tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi. Kamu çalışanlarının bir kısmı idari izinli sayıldı.

ERZİNCAN

Erzincan Valiliği, beklenen yoğun don ve buzlanma nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

GİRESUN

Giresun’da kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde tüm okullarda, merkez ve bazı ilçelere bağlı köy okullarında ise eğitime 14 Ocak’ta ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar nedeniyle Alucra, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Güce, Şebinkarahisar ve Yağlıdere ilçelerindeki tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiği belirtildi.

Giresun merkez ile Bulancak, Espiye, Eynesil, Görele, Keşap, Piraziz ve Tirebolu ilçelerine bağlı köylerdeki okullarda da eğitim yapılmayacağı kaydedildi.

GÜMÜŞHANE

Gümüşhane’de aralıklarla devam eden kar yağışı ve ulaşım riskleri nedeniyle il genelinde tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

RİZE

Rize’nin İkizdere ilçesinde kar kalınlığının 20 santimetreyi aşması nedeniyle 14 Ocak Çarşamba günü eğitime ara verildi.

YOZGAT

Yozgat’ta aşırı soğuk ve buzlanma riski nedeniyle kent merkezi ile Akdağmadeni, Çandır ve Çekerek ilçelerinde eğitime ara verildi.

KAHRAMANMARAŞ

Ekinözü ve Göksun ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle 14 Ocak’ta tüm okullarda eğitime ara verildi.

KASTAMONU

Kastamonu’da bazı ilçelerde taşımalı eğitim, bazı ilçelerde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada, Şenpazar, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde yarın taşımalı eğitim yapılamayacağı kaydedildi.

Küre ve Doğanyurt ilçelerinde ise yarın tüm okullarda eğitime ara verildi

ARTVİN

Artvin’in Şavşat ilçesinde kar yağışı ve ulaşım sorunları nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime ara verildi.

MALATYA

Malatya’nın Akçadağ, Arapgir, Arguvan, Pütürge, Kuluncak ve Doğanşehir ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

SİVAS

Sivas’ın 5 ilçesinde buzlanma ve don riski nedeniyle taşımalı eğitime ara verildi.

Koyulhisar, Gürün, Kangal, Altınyayla ve Ulaş ilçelerinin kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda, buzlanma ve don riski nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla 14 Ocak Çarşamba günü taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.

ARDAHAN

Ardahan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki tüm okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildi.

KARS

Kars’ta devam eden kar yağışı ve buzlanma tehlikesi nedeniyle il genelinde eğitime 14 Ocak’ta ara verildi.

VAN

Van’da bazı ilçelerde taşımalı eğitim, Çatak ilçesinde ise tüm okullarda eğitime bir gün ara verildi.

BİNGÖL

Bingöl’ün Karlıova, Adaklı ve Kiğı ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Ocak’ta ara verildi.

BAYBURT

Bayburt’ta olumsuz hava koşullarının sürmesi nedeniyle il genelindeki tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi.

ADIYAMAN

Adıyaman’ın Çelikhan, Gerger ve Sincik ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

HAKKARİ

Hakkari’de kar yağışı ve çığ riski nedeniyle taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime bir gün ara verildi.

ERZURUM

Erzurum’da merkez ilçeler dahil olmak üzere birçok ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime ara verildi.

Yakutiye, Palandöken ve Aziziye ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullar ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu ilçelerdeki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve kronik hastalığı bulunan personelin de aynı gün idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Öte yandan Çat, Hınıs, Horasan, İspir, Karaçoban, Köprüköy, Narman, Pasinler, Pazaryolu ve Şenkaya kaymakamlıkları da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiğini duyurdu.

KONYA

Konya’da bazı ilçelerde tüm okullarda, bazı ilçelerde ise sadece taşımalı eğitimde eğitime bir gün ara verildi.

Akşehir, Bozkır, Halkapınar, Hadim, Sarayönü ve Güneysınır ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgın, Hüyük ve Taşkent'te ise taşımalı kapsamındaki okullarda, merkez Selçuklu ilçesine bağlı 3 mahallede eğitime bir gün ara verildi.

KARAMAN

Karaman’ın Sarıveliler ve Başyayla ilçelerinde buzlanma ve don riski nedeniyle eğitime 14 Ocak’ta ara verildi.