Kayseri'de kartopu isabet eden kar küreme aracı refüje çarptı

Talas ilçesinde sürücüsüne çocukların attığı kartopu isabet eden kar küreme aracının kontrolden çıkıp, refüje çarptığı anlar kameraya yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 13.01.2026 23:59
  • Kayseri Talas'ta, kar küreme aracına çocukların attığı kartopu sürücüye isabet etti.
  • Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, aracı refüje çarparak durdurdu.
  • O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İlginç olayın adresi Kayseri.

Akşam saatlerinde Talas ilçesi Umut Caddesi’nde meydana gelen olayda, kar küreme aracına, yoldan geçtiği sırada çocuklar tarafından kartopu atıldı.

KARTOPU SÜRÜCÜYE İSABET ETTİ, ARAÇ REFÜJE ÇARPTI

Aracın camından içeri giren kartopu, sürücüye isabet etti. Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüje çarparak aracı durdurdu.

OLAY KAMERADA

Çocuklar koşarak uzaklaşırken o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntülerde, çocukların araca kartopu attığı ve koşarak uzaklaştıkları görüldü.

