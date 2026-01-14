Abone ol: Google News

Kırıkkale'de 15 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı

Kırıkkale'de 12 ilden 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik aranması olduğu belirlenen şüpheli S.Ö., otomobille kaçmaya çalışırken yaşanan takip sonucu yakalanarak, gözaltına alındı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 00:46
Kırıkkale'de 15 ayrı suçtan aranan şüpheli yakalandı
  • Kırıkkale'de 15 ayrı suçtan aranan S.Ö., polis takibi sonucu Bahşılı ilçesinde yakalandı.
  • Şüpheli, Irak uyruklu bir kadının aracını kullanarak 12 ilden aranıyordu.
  • Emniyetteki işlemleri süren S.Ö., 'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalıştı ancak yakalandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda 12 ilden 15 ayrı suçtan tutuklamaya yönelik aranması bulunan S.Ö.’nün, Irak uyruklu bir kadının aracını kullandığını tespit etti.

TAKİP SONUCU YAKALANDI

Yapılan incelemeler sonucu şüphelinin aynı araçla belirli saatlerde kent merkezi ile Bahşılı ilçesi arasında geçiş yaptığını belirledi. Belirlenen güzergahtaki bazı noktalarda bekleyen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı durdurmak istedi.

‘Dur’ ihtarına uymayarak kaçan şüpheli, yaşanan takip sonucu Bahşılı ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

İç Haber Haberleri