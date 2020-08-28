Hakkari'de 1 askerimiz şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir askerin şehit olduğunu açıkladı.

Hakkari'nin Şemdinli bölgesinde, görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen Piyade Er Ümit Çıkın şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Hakkari/Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde 28 Ağustos 2020 tarihinde görevli olduğu mevzide dengesini kaybederek düşen bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.

"ASİL MİLLETİMİZE BAŞSAĞLIĞI VE SABIR DİLERİZ"

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz” denildi.



