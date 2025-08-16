24 saatlik müjde verildi: 81 il rahatlayacak

Türkiye’yi son günlerde etkisi altına alan kuvvetli rüzgarlar vatandaşları zorlamıştı.

Ancak meteoroloji uzmanlarından umut veren açıklama geldi.

Pazartesi günü neredeyse tüm bölgelerde rüzgarın şiddeti azalacak ve hava sakinleşecek.

24 SAAT RÜZGARSIZ GEÇECEK

Hava Forum, Pazartesi günü rüzgarın azalacağını açıkladı. 24 saatliğine sakin bir hava etkili olacağını belirten Hava Forum, duyurusunda şu sözleri kullandı:

“Poyrazdan çok sıkılan varmış. Rüzgardan serseme döndüm diyenler varmış. Poyraz sebebiyle yaz mevsimini doyasıya yaşamadık diyenler varmış. O zaman sizlere mini bir müjde verelim. Pazartesi 24 saat poyraza ara vereceğiz. Pazartesi poyrazsız bir 24 saat geçireceğiz.”