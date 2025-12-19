26 Aralık’ta raflarda! BİM’e Overlok ve dikiş makinesi geliyor: İşte fiyatları BİM, 26 Aralık tarihli aktüel ürünler kataloğunda dikişle ilgilenenler için dikkat çeken ürünleri raflara taşıyor. Bu kapsamda overlok makinesi ve dikiş makinesi, sınırlı stoklarla BİM mağazalarında satışa sunulacak.

Göster Hızlı Özet BİM, 26 Aralık'ta overlok ve dikiş makinesini satışa sunacak.

Sınırlı stoklardaki bu ürünler, yılbaşı öncesi alışveriş yapmak isteyenler için cazip fiyatlarla raflarda olacak.

Teknoloji, züccaciye ve tekstil ürünleri de katalogda yer alıyor. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. Yeni yıla sayılı günler kala BİM, yılın son haftasında hazırladığı aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilerin karşısına çıkıyor. 26 Aralık Cuma günü teknoloji, züccaciye ve tekstil kategorilerinde birçok ürün raflara çıkacak. Haftanın dikkat çeken ürünleri arasında overlok ve dikiş makineleri de yer alıyor. Yılbaşı öncesi alışverişini tamamlamak isteyenler için cazip fiyatlar sunan BİM’in yeni haftaki aktüel ürünleri, geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor. İşte BİM 26 Aralık aktüel katalog: İç Haber Haberleri Sakarya'da 37 mahallede şap karantinası

Tarlada yeni dönem: Yapay zekayla üretildi, 7 ülkeye ihraç ediliyor

İzmir sokaklarında domuz sürüleri görüntülendi