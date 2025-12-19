26 Aralık’ta raflarda! BİM’e Overlok ve dikiş makinesi geliyor: İşte fiyatları

- BİM, 26 Aralık'ta overlok ve dikiş makinesini satışa sunacak.
- Sınırlı stoklardaki bu ürünler, yılbaşı öncesi alışveriş yapmak isteyenler için cazip fiyatlarla raflarda olacak.
- Teknoloji, züccaciye ve tekstil ürünleri de katalogda yer alıyor.
Yeni yıla sayılı günler kala BİM, yılın son haftasında hazırladığı aktüel ürünler kataloğu ile tüketicilerin karşısına çıkıyor.
26 Aralık Cuma günü teknoloji, züccaciye ve tekstil kategorilerinde birçok ürün raflara çıkacak.
Haftanın dikkat çeken ürünleri arasında overlok ve dikiş makineleri de yer alıyor.
Yılbaşı öncesi alışverişini tamamlamak isteyenler için cazip fiyatlar sunan BİM’in yeni haftaki aktüel ürünleri, geniş ürün yelpazesiyle öne çıkıyor.
İşte BİM 26 Aralık aktüel katalog: