Hafta sonu ne sınavı var? 20-21 Aralık 2025 ÖSYM sınav takvimi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

20-21 Aralık 2025’te hangi sınavlar yapılacak? sorusu, hafta sonu sınava girecek adaylar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor.

2025 yılı Aralık ayı sınav takvimine göre bu hafta sonu, ÖSYM başta olmak üzere MEB ve üniversitelerin açık öğretim programları kapsamında önemli sınavlar uygulanacak.

Merkezi sınavlara katılacak adaylar, cumartesi ve pazar günleri gerçekleştirilecek sınavların hangi kurum tarafından düzenlendiğini, sınav saatlerini ve oturum bilgilerini merak ediyor.

İşte hafta sonu sınav programına ilişkin tüm detaylar…

HAFTA SONU NE SINAVI VAR?

ÖSYM sınav takvimine göre, 20-21 Aralık 2025 tarihlerinde ülke genelinde üç önemli merkezi sınav uygulanacak.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 20 Aralık Cumartesi günü 2025 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2025/12 İngilizce) gerçekleştirilecek.

Aynı hafta sonunda, 20-21 Aralık tarihlerinde 2025 Adalet Bakanlığı Sınavları kapsamında Adli Yargı, Adli Yargı-Avukat ve İdari Yargı sınavları yapılacak.

21 Aralık Pazar günü ise 2025 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (YDUS 2. Dönem) adaylarla buluşacak.