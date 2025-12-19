İstanbul’a yılbaşı öncesi müjde verildi: Lapa lapa kar geliyor

İstanbul için kar alarmı verildi…

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, ayın son günlerinde İstanbul ve Marmara Bölgesi’nde kış şartlarının etkili olabileceğini açıkladı.

Küresel hava tahmin modellerini işaret eden Tek, 28 Aralık’tan itibaren kuzeyden gelecek soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklıkların hızla düşeceğini belirtti.

Tek’in değerlendirmesine göre, 29 ve 30 Aralık tarihlerinde yağışların kar şeklinde görülme ihtimali bulunuyor.

Kar yağışının 1 ve 2 Ocak tarihine kadar aralıklarla etkisini sürdürebileceğini ifade eden Tek, bu sürecin 4 ila 5 gün devam etmesinin beklendiğini söyledi.

İKİ MODELDEN BİRİ KAR DİYOR

Küresel tahmin sistemlerinden GFS modeline dikkat çeken Adil Tek DHA’ya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul için en yakın kar yağışı olasılığı ay sonu için görünüyor. Bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını veriyor, bazı atmosfer modelleri bu kar yağışını vermiyor. Global Forecast Sistem (GFS) dediğimiz bir atmosfer modeli var. O modelde ayın 28'i itibariyle kuzeyden gelecek olan soğuk hava, İstanbul'la birlikte Marmara'yı ve yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına almaya başlayacak. Sıcaklıkları düşürecek. Beraberinde önce yağmur şeklinde yağışlar başlıyor. Ayın 29 ve 30'un itibarında bu yağış kar yağışına dönüşüyor. Kar yağışı 30'u ve ayın 1'i, 2'si devam ederken 2'sinden sonra bu sistem etkisini kaybediyor. Yaklaşık 4-5 günlük bir yağışlı hava İstanbul'la birlikte Marmara, yurdun özellikle kuzey ve doğu kesimlerinin etkisi altına alacak olarak gözüküyor. Ay sonuna kadar az önce söylediğimiz gibi bir atmosfer modülünde gözüken bir durum bu. Günler yaklaştıkça durum daha netleşecek. Bu kar yağışı kışın çok sert geçeceği anlamına gelmiyor. Kış yine sıcaklıklar bakımından ortalamaların üzerine yine kurak bir süreç olarak devam edeceği gözüküyor. 28 Aralık ve 2 Ocak tarihleri arasındaki tahminlerimizde şu an gözüken tahminlerde lapa lapa kar yağışını görüyor olacağız. Ama bir 4-5 günlük periyot. Ondan sonra tekrar sıcaklıkların arttığını göreceğiz”