Burası Antarktika değil, Kars! Yerli penguenler iş başında...

Hava sıcaklığının sıfırın altında 17 derecelere kadar düştüğü kentte, buz tutan göl yüzeyinde paytak adımlarla yürüyen Sakarmekeler, siyah tüyleri ve beyaz gagalarıyla tam bir penguen illüzyonu oluşturuyor.

Vatandaşların "Kars pengueni" yakıştırması yaptığı bu sevimli kuşlar, kışın zorlu şartlarına rağmen bölgeyi terk etmiyor.

BİZİM SAKARMEKELER

Kars’ın sert ayazında suyun donmadığı küçük alanlarda toplanan Sakarmekeler, buzun üzerinde düşe kalka yürüyerek daha derin ve buz tutmayan yerlere gitmeye çalıştı.

O anlar kameralara yansıdı. Sakarmekeler’in kendi ekseni etrafında sürekli dönmeleri ise renkli görüntüler ortaya çıkardı.

Sakarmekelerin bir süre buzla imtihanı daha sonra derin sularda son buldu.

Kars’ta soğuk havada buz tutmaya başlayan gölde yaşam mücadelesi veren Sakarmekeler, daha sonra gözlerden kayboldu.