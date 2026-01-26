Abone ol: Google News

26 Ocak 2026 İSKİ baraj doluluk oranları: İstanbul barajlarında su seviyesi kaç oldu?

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin veriler, 26 Ocak 2026 itibarıyla yeniden gündemin üst sıralarına çıktı. İSKİ’nin paylaştığı güncel rakamlar kamuoyunun dikkatini çekti. Peki, İstanbul barajlarındaki son durum ne? İşte güncel baraj doluluk oranları…

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 11:22
26 OCAK İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI
  • İstanbul'daki barajların doluluk oranı 26 Ocak 2026 itibarıyla %27,14 olarak ölçüldü.
  • İSKİ'nin verilerine göre kentin çeşitli barajlarındaki su seviyesi farklılık gösteriyor.
  • En yüksek doluluk oranı %80 ile Elmalı, en düşük ise %5 ile Kazandere'de kaydedildi.

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin veriler, vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Milyonlarca kişiye içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları, özellikle kış aylarında etkisini artıran yağışlarla birlikte yakından izleniyor.

Son dönemde yaşanan yağmur ve kar yağışlarının ardından barajlardaki su seviyelerinde gözle görülür değişimler yaşandı.

İSKİ 26 Ocak 2026 tarihine ilişkin güncel verileri paylaştı. İşte İSKİ 26 Ocak Pazartesi baraj doluluk oranları…

26 OCAK İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI

İstanbul’un su kaynaklarına ilişkin güncel veriler, 26 Ocak 2026 itibarıyla kamuoyuyla paylaşıldı. İSKİ’nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, kent genelindeki barajların doluluk oranı yüzde 27,14 seviyesinde ölçüldü.

İstanbul’daki barajlarda son durum ise şu şekilde:

Elmalı: %80

Darlık: %45

Ömerli: %39

Istrancalar: %38

Alibey: %22

Büyükçekmece: %18

Terkos: %17

Sazlıdere: %16

Pabuçdere: %7

Kazandere: %5

