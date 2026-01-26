AÖF final sınav sonuçları sorgulama: Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? Anadolu Üniversitesi AÖF öğrencileri için nefesler tutuldu! 17-18 Ocak tarihlerinde tamamlanan Güz Dönemi final sınavlarının ardından gözler, sınav sonuçlarına çevrildi. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar…

Göster Hızlı Özet AÖF final sınav sonuçları, henüz açıklanmamış olup, 26-30 Ocak 2026 tarihleri arasında açıklanması beklenmektedir.

Öğrenciler, sonuç sorgulama sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle girerek not bilgilerine ulaşabilecekler.

Sonuçların ilanından sonra 2 iş günü içinde itiraz edilebilecek, işlemler ise aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden yapılacaktır. AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin. AÖF final sınavlarının tamamlanmasının ardından binlerce öğrencinin gündeminde sonuçların açıklanma tarihi yer alıyor. Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından yapılacak resmi duyuruyla birlikte final sınavı sonuçları erişime açılacak. AÖF öğrencileri, sınav sonuçlarını üniversitenin resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle görüntüleyebilecek. AÖF final sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte ders başarı notları, dönem ortalamaları ve mezuniyet durumları da netlik kazanacak. Peki, AÖF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak, hangi tarihte ilan edilecek? AÖF FİNAL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi final sınav sonuçları henüz ilan edilmedi. Mevcut takvime göre sonuçların 26 Ocak 2026 Pazartesi ile 30 Ocak 2026 Cuma tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. Resmi açıklama yapıldığında öğrenciler not bilgilerine anında ulaşabilecek. AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR? AÖF öğrencileri, final sınavı sonuçlarını Anadolu Mobil uygulaması ile birlikte aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sorgulayabilecek. Sisteme giriş yaparak ders bazlı notlar ve dönem başarı durumları görüntülenebilecek. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından öğrenciler, 2 iş günü içerisinde sonuçlara itiraz edebilecek. İtiraz işlemleri, aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinde yer alan Sınav İşlemleri bölümünden gerçekleştirilecek. Belirtilen sürenin sona ermesinin ardından yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacak. İç Haber Haberleri BİM’e buharlı temizleme makinesi geliyor! Ne mikrop, ne bakteri bırakıyor

Yanan evinin önünde kedisine sarıldığı kareyle hafızalara kazınmıştı: Ali Meşe hayatını kaybetti

Yağışlar Karahıdır Göleti’ne can verdi