Abone ol: Google News

Yağışlar Karahıdır Göleti’ne can verdi

Kırklareli’nde yaz aylarında kuruma noktasına gelen Karahıdır Göleti, son dönemde etkili olan sağanak ve kar yağışlarıyla birlikte yeniden su tutmaya başladı.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 11:44
Yağışlar Karahıdır Göleti’ne can verdi
  • Kırklareli Karahıdır Göleti, yazın ciddi su kaybı yaşarken son yağışlarla su seviyesini artırdı.
  • Göletin doluluk oranının artması, bölgedeki besicilerin hayvanlarının su ihtiyacını karşılamasını sağladı.
  • Arif Küre, su kaynaklarının tasarruflu kullanılmasının önemine vurgu yaptı.

Kırklareli merkeze bağlı Karahıdır Mahallesi yakınlarında bulunan Karahıdır Göleti, yaz mevsiminde yaşanan kuraklık ve aşırı sıcaklıklar nedeniyle ciddi su kaybı yaşamış, su seviyesi kritik seviyelere kadar düşmüştü.

YAĞIŞLAR SONRASI SU SEVİYESİ ARTTI

Bölgede etkisini gösteren sağanak yağışlar ve kar yağışlarının ardından göletin doluluk oranında belirgin bir artış yaşandı. Su seviyesinin yükselmesiyle birlikte çevrede besicilik yapan üreticiler, hayvanların su ihtiyacını yeniden göletten karşılamaya başladı.

ÜRETİCİLERDEN TASARRUF UYARISI

Bölgede hayvancılıkla uğraşan Arif Küre, yaz aylarında göletin neredeyse kuruma noktasına geldiğini hatırlatarak, son yağışların ardından su seviyesinin yeniden yükseldiğini söyledi. Küre, su kaynaklarının bilinçli ve tasarruflu kullanılmasının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

İç Haber Haberleri