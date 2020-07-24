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    26 yıldır Ayasofya için mücadele eden Kandemir: Başardık

    Namaz için Bursa'dan gelen İsmail Kandemir, "Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim" dedi.
    • AA
    • 24.07.2020 - 13:59
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    26 yıldır Ayasofya için mücadele eden Kandemir: Başardık

    Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, Ayasofya'nın müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay 10. Dairesi'nde açtığı davayı kazandı.

    Ayasofya'ya ilişkin müze tabelası kaldırılarak, yerine Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi yazılı tabela asıldı.

    BURSA'DAN NAMAZ İÇİN GELDİ

    26 yıl önce başlattığı mücadeleyi kazanarak Ayasofya'nın ibadete açılmasının önünü açan İsmail Kandemir, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne, Bursa'dan geldi.

    86 yıl sonra cuma namazını kılmak ve tarihi ana tanıklık etmek isteyenler arasında bulunan Kandemir, Ayasofya'nın müzeden camiye dönüştürülmesi için verdiği mücadeleyi anlattı.

    26 yıldır Ayasofya için mücadele eden Kandemir: Başardık #1

    "AYASOFYA'DA GİZLİ GİZLİ NAMAZ KILARDIM"

    Kandemir, şunları kaydetti:

    "Ayasofya benim için bir kızıl elma. 1966 yıllarında Ayasofya'ya gider gizli gizli namaz kılardım. Şimdi daha açıkta namaz kılmak için buraya geldim. 1966 yılından beri devam eden bir kızıl elma savaşı ve savaşta galibiyet... Kuşlar gibi uçuyorum. İlk davayı 1994 yılında Danıştay'a açtım. O zaman yetkisizlikten reddedildi. Daha sonra Sürekli Vakıflar Tarihi Eserlere ve Çevreye Hizmet Derneği kurarak Ayasofya'nın camiden müzeye çevrilmesine ilişkin 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararının iptali istemiyle Danıştay'a yeniden dava açtım.

    26 yıldır Ayasofya için mücadele eden Kandemir: Başardık #2

    "AYASOFYA BENİM İÇİN KIZIL ELMA"

    50 tane dava açtım ve 2016 yılındaki son davayı kazandım. Kuşlar gibi uçuyorum ve sevinçliyim çok mutluyum. Başardık. Cumhurbaşkanımızla şimdi camide konuşup saf tutacağız. Torunumla geldim. Ayasofya benim için kızıl elma ve erişilmesi gereken bir ideal ve bu ideali gerçekleştirdik."

    Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ziyaretlerinin devam edeceğini belirten Kandemir, "Biz de namaz kılmaya devam edeceğiz. Mutluluk verici bir olay." dedi.

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