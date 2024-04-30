28 ilde Sibergöz-36 operasyonu! 109 kişi gözaltında Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen "Sibergöz-36"operasyonlarında 109 şüpheli yakalandı.

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ensonhaber.com

Emniyet güçlerimiz siber suçlarla mücadeleye göz açtırmıyor...

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleşti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

23 ilde 109 kişi yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 'futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna (7258 sayılı) muhalefet, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık' suçlarına yönelik Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli 23 ilde düzenlenen "Sibergöz-36" operasyonlarında 109 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

"Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek"

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, “Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; yasa dışı bahis oynatanların, bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara göz açtırmayacağız. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yerlikaya, operasyonların detayına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde; Afyonkarahisar, Nevşehir, Malatya ve İzmir merkezli İstanbul, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta gerçekleştirilen 'Sibergöz-36' operasyonlarında;



Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Afyonkarahisar merkezli İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya, Ankara, Van, Kayseri, Diyarbakır, Malatya, Kars, Erzurum, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Balıkesir, Bursa, Hatay, Amasya, Muğla, Niğde ve Sivas'ta düzenlenen operasyonlarda; 14 farklı yasa dışı bahis sitesinde bahis ve sanal kumar oynattıkları, yasadışı bahis siteleriyle bağlantılı olarak para transferinde kullanılmak için başkalarına ait banka ve ödeme kuruluşu hesaplarını para karşılığında temin ettikleri ve suçtan elde edilen gelirlerin kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla akladıkları tespit edilen 62 şüpheli yakalandı.



Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya platformundaki 'Marketplace' üzerinden “Ürün Satışı” temasını kullanarak vatandaşlarımızı mağdur edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 26 şüpheli yakalandı.



Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya platformundaki 'Marketplace' üzerinden 'Ürün Satışı' temasını kullanarak vatandaşlarımızı mağdur edip nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği tespit edilen 12 şüpheli yakalandı.



İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şahıslara yönelik yapılan çalışmalar sonucu; sosyal medya platformu üzerinden 'Ürün Satışı' temasını kullanarak vatandaşlarımızı mağdur edip, haksız kazanç sağladığı tespit edilen 9 şüpheli yakalandı.

"116 banka, kripto varlık ve elektronik para hesabı, döviz ile otomobil, villa, daire ve arsaya el konuldu"