3 yıl maaşını taşıyana Halkbank’tan rekor promosyon: İşte yeni tutarlar

Emekliler için banka promosyonlarında yeni dönem başladı.

Milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerinin merakla beklediği promosyon rakamlarını Halkbank güncelledi.

Maaşını 3 yıl boyunca bankadan almayı taahhüt eden emeklilere, maaş tutarına göre değişen miktarlarda nakit promosyon ödemesi yapılacak.

Promosyon ödemeleri, maaş baremine göre kademeli olarak artıyor. İşte güncel tutarlar...

HALKBANK EKİM AYI PROMOSYON TUTARI

Ekim 2025 itibarıyla açıklanan rakamlara göre, ödenecek tutarlar maaş baremine göre kademeli olarak belirleniyor.

Yeni promosyon tablosuna göre:

-10.000 – 14.999,99 TL brüt maaş alan emekliler 3 yıl için 8.000 TL alacak.

-15.000 – 19.999,99 TL brüt maaş alanlar 10.000 TL,

-20.000 TL ve üzeri maaş alanlar ise 12.000 TL promosyon ödemesi kazanacak.

Önemli bir ayrıntı olarak, SGK’dan vefat aylığı alan hak sahipleri, maaş tutarı 10.000 TL’nin altında olsa bile başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon alabilecek.

PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekliler, başvurularını birden fazla kanaldan hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

En yakın Halkbank şubesine giderek taahhütnamenizi imzalayabilir, promosyon başvurunuzu kolayca tamamlayabilirsiniz.

Halkbank Mobil’de İşlemler > Emeklilik İşlemleri > Emekli Promosyon Başvurusu menüsü üzerinden de işleminizi anında gerçekleştirebilirsiniz.

Taahhüt süresi dolmadan başka bir bankaya geçmek isteyenler, Halkbank’ta kaldıkları süreye karşılık gelen promosyon tutarını alır, kalan süreye ait tutar sistem tarafından mahsup edilerek iade edilir.