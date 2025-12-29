Depremden cinayete iz sürüyor: Kadavra köpeği Melo görev başında

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’nde görev yapan Belçika malinoisi cinsi kadavra köpeği Melo, kritik olaylarda üstlendiği rollerle dikkat çekiyor. Ankara Gölbaşı Köpek Eğitim Merkezi’nde 2015 yılında doğan Melo, iki yıllık temel eğitimin ardından kadavra arama alanında uzmanlaştırıldı.

2018 yılında polis memuru Abdulkadir Erbahçeci ile eşleştirilen Melo, altı aylık ihtisas kursunu başarıyla tamamladıktan sonra aktif göreve başladı.

ANTALYA'DAN ERZURUM'A UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Eğiticisiyle birlikte ilk olarak Antalya’da görevlendirilen Melo, burada yaklaşık 5 yıl boyunca kayıp şahıs olayları ve cinayet soruşturmalarında aktif rol aldı. Zamanla farklı illerdeki zorlu dosyalarda da görev alan Melo, özellikle toprak altında ya da gözle tespit edilemeyen vakalarda ekiplerin en önemli destekçisi oldu.

2023 yılında Erzurum’a tayin edilen ikili, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinde yer alan 15 ilde de ihtiyaç halinde görevlendiriliyor.

DEPREM ENKAZINDA 50'DEN FAZLA CENAZEYE ULAŞILDI

Melo’nun en kritik görevlerinden biri, 2023 Kahramanmaraş merkezli depremler oldu. Büyük felaketin ardından enkaz çalışmalarına katılan kadavra köpeği, yaklaşık 50’ye yakın cenazenin yerini tespit ederek arama kurtarma ekiplerine yön verdi.

Erbahçeci, afet durumlarında Melo’nun Türkiye genelinde 81 ilde görevlendirilebildiğini belirterek, bu tür operasyonlarda köpeğin zamanla yarışan çalışmasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

"MESAİ ARKADAŞINDAN ÖTE BİR CAN DOSTU"

Köpeğiyle kurduğu bağı anlatan polis memuru Abdulkadir Erbahçeci, şu ifadeleri kullandı:

Kayıp şahıs ve cinayet dosyalarında çalıştık, birçok vakada Melo bizi sonuca götürdü. İz süren, takip eden, yol gösteren o oldu. Mesai arkadaşından çok can dostum ve görev arkadaşım.

Erbahçeci, Melo’nun bugüne kadar yaklaşık 160 operasyonda görev aldığını, deprem süreciyle birlikte toplamda 70 civarında naaşa ulaşıldığını söyledi.

7 YILLIK DOSYA MELO'YLA YADINLATILDI

Melo’nun katkı sunduğu dosyalar arasında uzun yıllar çözülemeyen olaylar da bulunuyor. Erbahçeci, Kocaeli’de 7 yıl boyunca faili meçhul kalan bir vakanın, Melo’nun çalışmasıyla aydınlatıldığını belirtti.

“İnsan gözünün yetersiz kaldığı noktada Melo’nun burnu devreye giriyor. Toprak altındaki gerçeği ortaya çıkarıyor” diyen Erbahçeci, kadavra köpeklerinin adli süreçlerdeki kritik rolüne dikkat çekti.

EMEKLİLİK ÖNCESİ YOĞUN TEMPO

Yaklaşık 8 yıldır aktif görevde bulunan Melo, yakın zamanda emekliye ayrılacak. Ancak bu sürece kadar günlük eğitim ve sağlık kontrolleri aralıksız devam ediyor.

Erbahçeci, “Günde en az 4 saat itaat, arama ve kondisyon eğitimi yapıyoruz. Aksi halde sahadaki başarı oranı düşer. Arazi çalışmalarında 2-3 dönümlük alanlar taranıyor, her zaman zinde olması şart” dedi.