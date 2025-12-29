Akçakoca’da fırtına etkisi: Dalga boyu 5 metreye yaklaştı

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar, dalga boyunu yaklaşık 5 metreye çıkardı.
- Dalgalı hava nedeniyle balıkçılar tekneleri için önlemler aldı.
- Yetkililer, rüzgarın devam etmesi halinde dikkatli olunmasını önerdi.
Düzce’nin Akçakoca ilçesinde etkili olan kuvvetli rüzgar, Karadeniz’de dalga yüksekliğinin artmasına neden oldu. Gün boyunca süren rüzgar, denizde sert görüntüler oluşturdu.
DALGALAR DALGA
Rüzgarın etkisiyle yaklaşık 5 metreye ulaşan dalgalar, zaman zaman kıyı şeridinde bulunan dalgakıranların üzerine çıkarak sahil kesiminde etkili oldu. Dalga sesleri ilçenin farklı noktalarından duyuldu.
BALIKÇILAR ÖNLEM ALDI
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan bazı balıkçılar, limanda bağlı bulunan teknelerinin halatlarını güçlendirerek tedbir aldı. Yetkililer, rüzgarın etkisini sürdürmesi ihtimaline karşı dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulundu.