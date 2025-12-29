TOKİ 2026 takvimi: 7 ilde tarih verildi! İşte sıradaki iller...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde inşa edilecek 500 bin konut için hak sahiplerini belirleyecek kura çekimleri Adıyaman'da başladı.

Yeni Mahalle Kapalı Spor Salonu'nda noter huzurunda düzenlenen "Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası" ile asil ve yedek listeler tespit edildi.

Kura tarihlerini bekleyen vatandaşlar, başvurdukları il kapsamında takvimi araştırıyor.

Adıyaman'ın akabinde sıradaki kura iller belli oldu.

7 ilde TOKİ 500 bin konut kurası takvimi açıklandı.

TOKİ KURA TAKVİMİ 2026

Kura çekimleri, 30 Aralık'ta Şırnak ve Hakkari, 5 Ocak'ta Siirt ve Van, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta ise Batman ile devam edecek.

TOKİ tarafından duyurulacak takvim doğrultusunda kura çekimleri sürecek.