Veriler düştü: İstanbul ilçeleri dikkat! Milyonlar etkilenecek...

Megakent İstanbul'da hava kirliliği, ciddi boyutlara ulaştı.

Çevre faktörlerinin de etkisiyle kirlenen hava kalitesi, bugün en düşük seviyesinde...

Hava Forum, İstanbul'un hava kalitesi verileri hızlı şekilde düşmeye başladığını bildirdi.

Paylaşımda, "Hava kendini temizleyemiyor. Bu akşam daha da kirlenecek. Bazı kişilerde baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, öksürük yapabilir." uyarısı verildi.