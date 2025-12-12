Abone ol: Google News

Veriler düştü: İstanbul ilçeleri dikkat! Milyonlar etkilenecek...

İstanbul'un hava kalitesi verileri hızlı şekilde düşmeye başladığını belirten hava uzmanları, vatandaşları uyardı.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 12:39
  • İstanbul'da hava kalitesi hızla düşerek ciddi boyutlara ulaştı.
  • Uzmanlar, kirlenen havanın sağlık sorunlarına yol açabileceği konusunda uyardı.
  • Hava Forum, özellikle akşam saatlerinde durumun daha da kötüleşeceğini belirtti.

Megakent İstanbul'da hava kirliliği, ciddi boyutlara ulaştı.

Çevre faktörlerinin de etkisiyle kirlenen hava kalitesi, bugün en düşük seviyesinde...

Hava Forum, İstanbul'un hava kalitesi verileri hızlı şekilde düşmeye başladığını bildirdi.

Paylaşımda, "Hava kendini temizleyemiyor. Bu akşam daha da kirlenecek. Bazı kişilerde baş ağrısı, halsizlik, mide bulantısı, öksürük yapabilir." uyarısı verildi.

