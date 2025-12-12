İstanbul baraj doluluk oranları 12 Aralık 2025: İSKİ açıkladı…

- İstanbul'daki barajların doluluk oranı %17,97 olarak açıklandı.
- Son yağışların ardından baraj doluluk oranlarına ilgi arttı.
- Ömerli Barajı %15,8, Darlık Barajı %28,58, Elmalı Barajı %53,75 doluluk oranına ulaştı.
İstanbul’da su kaynaklarının mevcut durumu yakından takip ediliyor.
İSKİ 12 Aralık 2025 tarihli baraj doluluk oranlarını kamuoyuyla paylaştı.
Son günlerde etkili olan yağışların ardından gözler yeniden İstanbul baraj doluluk oranlarına çevrildi.
Paylaşılan verilere göre İstanbul’a içme suyu sağlayan barajlardaki doluluk oranları tek tek açıklandı.
Alibey, Büyükçekmece, Darlık, Elmalı, Istrancalar, Kazandere, Ömerli, Pabuçdere, Sazlıdere ve Terkos barajlarının güncel su seviyeleri belli oldu.
İşte 12 Aralık İSKİ baraj doluluk oranları:
İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI
İSKİ’nin resmi sitesi üzerinden yayımlanan verilere göre İstanbul’daki barajların güncel doluluk oranı %17,97 olarak açıklandı.
Ömerli Barajı: %15,8
Darlık Barajı: %28,58
Elmalı Barajı: %53,75
Terkos Barajı: %19,84
Alibey Barajı: %13,15
Büyükçekmece Barajı: %17,99
Sazlıdere Barajı: %16,6
Istrancalar Barajı: %30,84
Kazandere Barajı: %2,12
Pabuçdere Barajı: %2,17