365 Gün Hasat Ediliyor; Bir Kez Eken Refah İçinde Yaşıyor...

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Havuç deyince akla gelen ilk yerlerden biri olan Beypazarı’nda neredeyse yılın 365 günü havuç üretimi gerçekleştiriliyor.

Rakımı yüksek olan yerlere de sahip olan Beypazarı’nda yüksek ve alçak bölgelere göre hasat zamanı farklılık gösteriyor.

Beypazarı’nda en çok rağbet gören kışlık havucun hasadı yüzlerce işçinin tarlaya inmesiyle başladı. Günün ilk ışıklarıyla tarlada çalışmaya başlayan mevsimlik işçiler, havuçların sökümünü yaparak torbalara koyuyor.

365 GÜN HASAT

Toplanan havuçlar, yıkama tesislerine gönderiliyor.

Tesislerde önce geniş bir havuzda kaba temizliği yapılan havuçlar, daha sonra yıkama makinesinden geçerek, paketleme kısmına ulaşıyor. Burada havuçlar iri, kıtır ve kırık olarak üçe ayrılıyor.

Ayrılan havuçlar kullanım amaçlarına göre farklı kasalara koyuluyor. Üreticiler, hasat ettikleri ürünleri ilerleyen dönemlerde talebe göre piyasaya sunmak için soğuk hava depolarında muhafaza ediyor.

Tüm bu işlemlerin gerçekleştiği Beypazarı havucu, vatandaşların sofralarına yılın 12 ayı ulaştırılıyor.

EKİLMEDİK TARLA YOK

40 yıldır çiftçilik yapan Ali Osman Bozkaya, Beypazarı’nda her yerin havuç ile ekildiğini belirterek, "Ekilmedik toprağı ekmekle önemli. Buralarda ekilmedik tarla bulmakta zorlanıyoruz. Su çok zorlandırıyor bizi" dedi.

Kaynak: İHA