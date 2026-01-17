Tunceli'de soğuğa meydan okuyarak buz gibi nehre girdiler

- Tunceli'de 3 arkadaş, eksi 10 derece soğukta Munzur Nehri'ne girerek yüzdü.
- Gençler, soğuğa aldırmadan neşeyle yüzdü ve bu anlar kamerayla kaydedildi.
- Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi topladı.
Dondurucu soğuğa meydan okudular...
Tunceli’de etkili olan dondurucu soğuklara rağmen 3 arkadaş, sıra dışı bir cesaret örneği sergiledi.
Hava sıcaklığının eksi 10 dereceleri gördüğü günlerde şortlarını giyen gençler, karla kaplı alanı aşarak Munzur Nehri'ne girdi.
O ANLAR KAMERADA
Karların arasından suya giren arkadaşların buz gibi suda yüzdüğü anlar,, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Görüntülerde gençlerin soğuğa aldırış etmeden eğlendiği, yüzme sırasında kahkahalar attığı görüldü.
GÖRÜNTÜLER İLGİ GÖRDÜ
Kısa süre sonra sudan çıkan grup, "Su kaynıyor" diyerek şakalaştı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.