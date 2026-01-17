Abone ol: Google News

Tunceli'de soğuğa meydan okuyarak buz gibi nehre girdiler

Tunceli’de 3 arkadaşın karlar arasından şortla nehre girerek yüzdüğü anlar kameralara yansırken, gençlerin neşeli tavırları dikkat çekti.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 17:17
  • Tunceli'de 3 arkadaş, eksi 10 derece soğukta Munzur Nehri'ne girerek yüzdü.
  • Gençler, soğuğa aldırmadan neşeyle yüzdü ve bu anlar kamerayla kaydedildi.
  • Sosyal medyada paylaşılan görüntüler ilgi topladı.

Dondurucu soğuğa meydan okudular...

Tunceli’de etkili olan dondurucu soğuklara rağmen 3 arkadaş, sıra dışı bir cesaret örneği sergiledi.

Hava sıcaklığının eksi 10 dereceleri gördüğü günlerde şortlarını giyen gençler, karla kaplı alanı aşarak Munzur Nehri'ne girdi.

O ANLAR KAMERADA 

Karların arasından suya giren arkadaşların buz gibi suda yüzdüğü anlar,, cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Görüntülerde gençlerin soğuğa aldırış etmeden eğlendiği, yüzme sırasında kahkahalar attığı görüldü.

GÖRÜNTÜLER İLGİ GÖRDÜ 

Kısa süre sonra sudan çıkan grup, "Su kaynıyor" diyerek şakalaştı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede ilgi gördü.

İç Haber Haberleri